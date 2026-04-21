鉅亨網新聞中心 2026-04-21 10:40

在中東衝突升溫與 AI 投資浪潮交織影響下，美股企業獲利預期出現顯著分化。高盛最新研究指出，美光 (MU-US) 單一公司即貢獻 S&P 500 整體獲利預期上修約 51%，成為本輪市場預期調整的核心來源，顯示資金與成長動能高度集中於少數關鍵企業。

數據顯示，美光 2026 年市場一致預期每股盈餘 (EPS) 成長高達 605%，自 2 月 27 日以來，其獲利預期累計上調約 93%，短短數週內接近翻倍。高盛指出，這波預期重估主要來自 AI 基礎設施需求爆發，以及國防與高效能運算相關支出增加，帶動記憶體與半導體需求迅速擴張，並被分析師快速反映於估值模型中。

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在最新財報公布前，高盛已將美光列為重點看好標的，其對 2026 年 EPS 預測較市場共識高出約 19%，顯示對 AI 長期需求與產業景氣循環上行的高度信心。

具體而言，Exxon Mobil(XOM-US) 與雪佛龍 (CVX-US) 合計貢獻約 24% 的指數獲利上修，自 2 月 27 日以來，兩家公司獲利預期分別上調 44% 與 67%。此外，Occidental Petroleum(OXY-US) 獲利預期上修幅度高達 251%，雖因權重較小，僅貢獻約 2% 的整體上修，但成長幅度居能源股之冠。

分析人士指出，本輪獲利預期上修呈現鮮明的雙主軸結構，一方面，AI 驅動的半導體需求爆發，使科技龍頭成為成長引擎；另一方面，中東衝突推升能源價格，顯著改善油氣企業獲利前景。這種由科技與能源共同主導的格局，正重塑市場對未來企業盈餘的整體預期。