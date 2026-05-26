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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.01元上修至1.1元，其中最高估值1.21元，最低估值1元，預估目標價為33.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.21(1.21)
|1.19
|1.33
|1.41
|最低值
|1(1)
|1.04
|1.08
|1.08
|平均值
|1.1(1.07)
|1.12
|1.22
|1.25
|中位數
|1.1(1.01)
|1.13
|1.23
|1.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|14.56億
|15.43億
|16.31億
|17.16億
|最低值
|14.08億
|14.66億
|15.18億
|16.25億
|平均值
|14.31億
|14.98億
|15.70億
|16.70億
|中位數
|14.29億
|14.91億
|15.74億
|16.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.90
|1.17
|1.01
|1.11
|1.25
|營業收入
|11.52億
|12.18億
|12.45億
|12.85億
|13.72億
詳細資訊請看美股內頁：
布里克斯摩爾房地產集團(BRX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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