鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為30.57元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對索尼(SONY-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.31元，其中最高估值1.4元，最低估值1.12元，預估目標價為30.57元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|1.4(1.4)
|1.61
|1.84
|1.96
|最低值
|1.12(1.12)
|1.14
|1.34
|1.71
|平均值
|1.32(1.32)
|1.44
|1.52
|1.8
|中位數
|1.31(1.34)
|1.44
|1.51
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|839.11億
|890.72億
|916.93億
|943.61億
|最低值
|778.14億
|769.52億
|762.43億
|897.14億
|平均值
|807.96億
|811.45億
|849.11億
|914.56億
|中位數
|811.04億
|806.29億
|846.22億
|902.91億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|1.27
|1.12
|1.09
|1.24
|-0.36
|營業收入
|882.97億
|851.88億
|901.63億
|849.92億
|828.15億
詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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