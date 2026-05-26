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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索尼(SONY-US)EPS預估下修至1.31元，預估目標價為30.57元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對索尼(SONY-US)做出2027年EPS預估：中位數由1.34元下修至1.31元，其中最高估值1.4元，最低估值1.12元，預估目標價為30.57元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值1.4(1.4)1.611.841.96
最低值1.12(1.12)1.141.341.71
平均值1.32(1.32)1.441.521.8
中位數1.31(1.34)1.441.511.75

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值839.11億890.72億916.93億943.61億
最低值778.14億769.52億762.43億897.14億
平均值807.96億811.45億849.11億914.56億
中位數811.04億806.29億846.22億902.91億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS1.271.121.091.24-0.36
營業收入882.97億851.88億901.63億849.92億828.15億

詳細資訊請看美股內頁：
索尼(SONY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSSONY

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