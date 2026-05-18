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鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油(COP-US)EPS預估上修至9.43元，預估目標價為143.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對康菲石油(COP-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.28元上修至9.43元，其中最高估值11.91元，最低估值5.28元，預估目標價為143.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值11.91(11.91)11.3911.7213.98
最低值5.28(5.28)5.5458.92
平均值9.41(9.28)8.739.0611.05
中位數9.43(9.28)8.989.4210.25

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值768.29億730.94億732.64億720.63億
最低值603.20億506.57億516.70億720.63億
平均值691.46億650.28億661.81億720.63億
中位數699.78億651.73億666.54億720.63億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS6.0714.579.067.816.35
營業收入460.56億785.82億560.55億546.12億587.14億

詳細資訊請看美股內頁：
康菲石油(COP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSCOP

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