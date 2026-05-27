鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-27 08:33

據《華爾街日報》26 日（周二）以一些美軍官員為消息源報導，美國海軍正悄悄協助船隻通過荷姆茲海峽。

一艘滿載 200 萬桶原油的希臘油輪沿阿曼海岸通過荷姆茲海峽時，得到美國海軍引導。這艘油輪自 3 月初以來一直滯留在荷姆茲海峽以西的波斯灣，目前正駛往印度卸貨。

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美軍官員說，美國海軍計劃在接下來幾天協助油輪、貨櫃船等十餘艘船隻通過荷姆茲海峽。

不過，美軍中央司令部一名發言人表示，美方並未恢復之前宣布暫停的、旨在疏導荷姆茲海峽被困船隻的「自由計畫」，關於這項計畫已重新啟動的報導並不準確。

美軍於中東當地時間 4 日上午啟動「自由計畫」，但美國總統川普在美東時間 5 日傍晚便宣布這一行動暫停，理由包括觀察美伊協議能否最終敲定、簽署。

「自由計畫」從啟動到暫停僅持續不到 48 小時。據美國媒體報導，由於該行動未提前與波斯灣盟友協調，引發沙烏地阿拉伯不滿，拒絕美軍使用沙國基地和空域。此後，川普多次宣稱可能恢復「自由計畫」行動。

近期市場一度押注美伊可能推動局勢緩和、為海峽恢復開放創造條件，油價因此承壓。但美國對伊朗的最新軍事行動以及停火前景反覆，重新開放的希望再度受挫。

《路透社》指出，雖然已有個別船隻恢復通行，但整個能源航運網絡距離真正恢復正常仍有不小距離。

某種程度上，此次「美國恢復護航」消息迅速被官方降溫，本身就說明一個事實：華府或許願意維持有限協調，但尚未準備好承擔全面恢復海峽安全秩序的政治和軍事成本。