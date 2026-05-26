鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-26 20:15

發展無人機物流已是國際趨勢，國內經多年試辦，已累積 24 條物流廊道，交通部民航局今 (26) 日邀中央與地方政府代表，希望在風險控管基礎下推動物流實務作業，民航局長何淑萍也希望各界能有更多的回饋，讓法規完善的過程裡，納入更多的參與。

民航局攜手地方推無人機物流常態化，更多無人機有望投入第一線運作。(圖:民航局提供)

民航局今召開「無人機物流作業輔導會議」，會中指出，台灣已廣泛將無人機運用於空拍、監測、農噴、災害搜救等多元領域，而無人機物流運用，也成為政府機關及業界持續關注之議題，今日除了讓大家瞭解如何在風險管控基礎下推動無人機物流實務作業，也希望各級政府瞭解無人機物流作業相關規定後，可選擇適當地點試辦物流作業，累積更多實務經驗並擴大應用。

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何淑萍指出，目前無人機物流還在起步階段，過去幾年，經民航局核准的物流案例共有 10 案，累計運用了 24 條無人機飛行廊道，地點遍及桃園與新竹山區、嘉義市區、屏東、花蓮、離島小琉球等，運送物品包含郵政、民生或醫療用品；後續衛福部與業者合作執行的無人機偏鄉醫療運送計畫，也在民航局、衛福部與業者協同合作下，預計將從花蓮擴大至新竹部分醫院推動辦理。

何淑萍於會中表示，廊道慢慢成形後，未來可供更多人運用，而有了固定廊道，航管負擔會減輕，大家申請也就更為便利，民航局接著要做的，就是讓法規更為完善，讓業界在有明確指引下，透過建立安全管理機制、互相協調溝通，在風險可控的基礎上，讓無人機產業更穩健的發展。

何淑萍強調，在各級政府對無人機物流運用及實務運作方式有所了解後，民航局預期在配合經濟部無人載具統籌型計畫下，未來將有更多元的無人機物流運用，投入第一線工作。而法規中許多細節都需要各方回饋更多的意見，讓產業發展與法規完善，都能納入更多參與。

民航局表示，會議主要聚焦物流作業導引與手冊撰寫、物流無人機檢驗、廊道空域評估三個主要面向，透過無人機作業手冊，可確保業者具備民航法規認知，並檢視業者在物流作業過程之風險控管能力；「物流無人機檢驗」則是事前降低作業風險的重要環節。

此外，未來想要達到常態性商業運轉，不論重量大小，均需完成機體型式檢驗，若是使用 25 公斤以上的無人機，更需通過動力、通訊、飛控、性能等 7 大系統審查，並須完成 50 小時試飛後始得投入物流作業，以確保地面安全風險降到最低。