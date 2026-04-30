鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-30 18:24

我國無人機產業外銷大噴發，今年第一季整機出口值就超過去年全年，行政院長卓榮泰今（30）日於院會表示，政府於 2025 年至 2030 年投入 442 億元，透過四大策略強化無人機產業能量與供應鏈韌性。其中技術面重點在於帶動「3 晶 2 軟」關鍵技術研發，隨著全球非紅供應鏈需求激增，台灣憑藉資通訊與製造業優勢，2025 年產值已達 129 億元，外銷產值更成長 21 倍，目標在 2030 年達成 400 億元產值，將台灣打造為亞太地區無人機民主供應鏈中心。

無人機Q1出口贏過去年一整年！政院5年投資442億元重點發展「3晶2軟」。（鉅亨網資料照）

卓榮泰今於行政院會聽取經濟部「無人機產業現況與推動成果」報告。他指出，隨著 AI 與通訊技術進步，無人機應用已由國防軍事快速擴及商業、農業、物流及公共安全領域。台灣擁有完整的資通訊基礎與製造業供應鏈，為強化產業韌性，政府規劃自 2025 年起六年內投入 442 億元，目標將台灣推升為無人機民主供應鏈的亞太中心。

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根據統計，台灣無人機產業在 2025 年整體產值達 129 億元，年增率超過 2.5 倍；其中整機外銷產值達 29.5 億元，成長幅度高達 21 倍，顯示國內業者在研發與外銷能力上已臻成熟。卓榮泰表示，在全球對非紅供應鏈需求增加的背景下，台灣具備搶占國際市場的利基，迎來內需與外銷雙重契機，預期 2030 年可順利達成 400 億元產值目標。

目前台灣已有超過 267 家業者投入系統整合與關鍵零組件製造，涵蓋整機、動力、通訊及飛控等領域。卓榮泰要求相關部會持續促進中央與地方協作，強化產業鏈整合，讓台灣在全球市場占有一席之地。針對 442 億元的投入計畫，政府提出四大推動策略：

首先在市場面，透過國防採購建立非紅供應鏈整合能量，2024 年已完成軍用商規無人機採購 68.87 億元。技術面則運用科專計畫補助，帶動「3 晶 2 軟」關鍵技術研發，包含飛行控制、通訊、衛星定位等 3 種關鍵晶片模組，以及飛行控制、地面控制等 2 項關鍵軟體。環境面將持續擴建亞創二館，形成產業聚落。法規面則完善管理規則，台灣已成為美國以外首個取得 Green UAS 認證授權的國家。