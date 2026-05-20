鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 13:46

立法院三讀通過國防軍購特別預算條例，在野 2 黨聯手將行政院版原約 1.25 兆元的軍購預算刪減 4,700 億元，包括無人機預算遭大砍。對此，總統賴清德今 (19) 日於就職 2 周年記者會上表示，國防產業、無人機產業發展，對台灣軍工業自主非常重要，預算遭刪也勢必對國防安全造成影響，希望在野黨不要用貼標籤、抹黑的方式來刪除。

立院於本 (5) 月 8 日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限也匡列新台幣共 7,800 億元，並排除商購及委製案，與政院版的 8 年 1.25 兆套特別國防預算若差達 4,700 億元，包括無人機等關鍵商購、委製與國防自主項目幾乎全遭刪除。

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對此，賴清德回應，無人機在現代戰爭中對國防來講非常重要，不管是在俄烏戰爭或在中東戰爭當中都可以看得出來，在野黨連聯手刪除掉無人機產業的發展，或是無人機的採購，勢必對國防造成嚴重的衝擊，也會影響台灣國防產業的自主發展，對台灣來講是非常嚴重。

賴清德表示，這也是這是為什麼他說，政府一定要「亡羊補牢」，發展無人機產業，也強調台灣的工業能力向來良好，也有能力自主發展國防，希望能一方面推動國防安全，一方面也支持產業向上發展。

至於在野黨以「綠友友」形容，圖利執政黨相關人士，作為刪除無人機產業的作法。賴清德回應，這個說法基本上就是一個藉口，強調過去在野不僅只單單在國防軍事產業上面抹黑，在過去太陽能產業發展上也是如出一轍。