神基估營運逐季向上維持全年成長目標 無人機訂單正向成新動能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-05-15 20:50

神基控股 (3005-TW) 今 (15) 日舉行法說會，董事長黃明漢表示，儘管首季受到部分案件進度較緩及筆電相關需求疲弱影響，不過，強固型電腦、無人機成長動能強勁，營運逐季向上，全年仍維持營收成長 5-10% 的目標。

神基董事長黃明漢。(鉅亨網資料照)

黃明漢表示，第一季部分國防標案遞延，但預計後續陸續回溫，去年強固型電腦市場有 2-3 成的成長，今年可望維持；其中，無人機未來 12 個月訂單動能正向，可望占整體強固型電腦營收比重 5-10% 以上。

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綜合機構件方面，黃明漢表示，第一季受筆電市場疲弱影響，相關業務下滑 10-20%，但隨著 OEM 客戶新產品推出，加上供應鏈陸續對 DRAM 與 CPU 等關鍵零組件缺料採取因應措施，預期第二季起將逐步回溫。

此外，Gaming 相關客戶也將於第二季啟動促銷活動，有助帶動需求回升，黃明漢認為，綜合機構件全年維持下滑 8-12% 看法不變；至於車用機構件，則維持原先看法，預估全年仍可維持個位數成長。