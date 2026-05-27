鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-27 10:39

由國家發展委員會等跨部會與民間資源共同打造的「創業綻放－創業大聯盟競賽」決賽今 (27) 日盛大舉行，共吸引 2805 組團隊熱烈報名，經由 180 位專業評審歷經九個月的縝密篩選與一對一輔導，最終選出前 30 強進入今日決賽。參賽團隊將角逐 3 組總統獎及 6 組院長獎，單組最高可獲得 1000 萬元創業支持金，總獎金規模創下歷史新高。國發會副主委詹方冠致詞時強調，政府將持續建構台灣具生命力的創新創業雨林生態系，未來在資金、空間及國際鏈結上，都會持續陪伴新創企業成長。

2805組爭千萬獎金！史上最頂規創業大聯盟決賽今引爆 詹方冠：AI大航海時代來臨。（圖：國發會提供）

本次進入決賽的 30 強團隊於 5 月 27 日進行 Pitch 簡報，爭取 3 組各獲 1000 萬元創業支持金的總統獎，以及 6 組各獲 600 萬元創業支持金的院長獎。決賽暨頒獎典禮邀請頂尖創投、上市櫃企業、國家學研機構等產學研重量級領袖擔任評審，運用豐富的商業實戰經驗與投資眼光，為決賽團隊提供精準的建議與回饋。

‌



詹方冠指出，九個月前在同一場地舉行啟動記者會，經過兩階段的實戰營培訓，今天能進入決賽的團隊入選率大約只有 1%，獲得各界高度肯定。這項國家級新創活動的核心目的，在於激發全國各地的創新能量。從本次組隊情況來看，許多地方型新創團隊踴躍參與，成功達成讓創新創業遍及全台灣的政策目標。

此外，本次競賽展現出強烈的技術趨勢，多數新創團隊均將 AI 技術導入規劃與服務中，實質推動了 AI 應用與資通訊產業發展。詹方冠引用輝達（NVDA-US）執行長黃仁勳在卡內基美隆大學演講時所言，「AI 是一場新的工業革命」，每一次產業革命最終都會創造更多商機。