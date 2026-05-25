鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-25 20:29

總統賴清德今 (25) 接見「台灣工廠管理輔導與永續發展學會暨中華民國特定工廠聯合會」時再度表示，政府已宣布政府將提出規模台幣 1 千億元的計畫，加速中小微企業及傳統產業的升級轉型，該項計畫將搭配「AI 新十大建設」，預計在 2040 年前協助國內 1 百萬家中小企業智慧化，提升競爭力。

賴清德致詞時表示，台灣經濟能有今日成果，仰賴包括工廠經營者、技術人員及勞工朋友在第一線打拚，讓「台灣製造」成為國際級的品牌，他感謝理事長賴博司長期關心工業區發展、工廠管理和產業永續，協助政府掌握中小製造業的看法和心聲。

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賴清德指出，他在就職 2 周年談話時提到，在面對全球經濟變局下，台灣去 (2025) 年經濟成長率仍達 8.68%，今 (2026) 年首季經濟成長率更高達 13.69%，創下 39 年來單季新高，推估今年的經濟成長率將超過 7%，都是全民與業者共同打拚的成果，而台灣製造業，很多從小工廠，幾台機器、幾位員工開始，懷抱不怕挑戰的精神，靠著不斷進步的技術、品質與「說到做到」的信用，達到非凡的成就。