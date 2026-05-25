鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-25 14:50

隨著美國與伊朗有望達成結束戰爭的協議，市場普遍預期以色列央行將於周一 (25 日) 採取行動，調降基準利率以應對當前的經濟局勢。這象徵著自今年 2 月爆發衝突、4 月進入脆弱停火期以來，貨幣政策可能出現重大轉向。

根據一項針對 14 位經濟學家的調查，其中有 8 位預期央行將基準利率下調 25 個基點，從現行的水準降至 3.75%。支持降息的主要依據在於通膨數據的穩定。目前以色列的通膨率穩定在 1.9%，正處於目標區間的中點，顯示價格壓力已在可控範圍內。

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此外，以色列本國貨幣謝克爾表現極為強勁。上周五謝克爾兌美元匯率收於 2.9，創下逾 30 年來的最高紀錄。數據顯示，謝克爾在過去 1 年中已升值近 24%，自 3 月底貨幣委員會上次決議以來也升值了 8%，使其成為全球主要貨幣中表現最佳者。強勁的匯率進一步降低了進口成本，使市場對未來 12 個月的平均通膨預期從 2.3% 降至 1.8%。

儘管通膨受控，但以色列的經濟表現依然疲軟。專家指出，與伊朗的衝突嚴重壓抑了實體經濟，即便最終達成和平協議，經濟成長預計也不會迅速反彈。

Israel Discount Bank 策略師 Shmuel Katzavian 認為，相對於疲軟的年增長率，以色列目前的利率水準「過高」，已脫離歷史常態。