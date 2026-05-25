鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-25 09:04

阿聯、約旦、土耳其、埃及、印尼、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、卡達八國外長 24 日（周日）發表聯合聲明，強烈譴責以色列國家安全部長伊塔馬爾 · 本 - 格維爾在以方拘押期間針對駛往加薩地帶船隊人員採取的「令人震驚、侮辱人格且不可接受」的行徑。

八國發聯合聲明，譴責以色列國家安全部長。（圖：Shutterstock）

聲明稱，本 - 格維爾故意公開羞辱被拘押人員，是對人格尊嚴的公然侵犯，也明顯違反包括國際人道法和國際人權法在內的國際法義務。

‌



聲明還「以最強烈措辭」譴責本 - 格維爾及其他以色列官員針對巴勒斯坦人實施的「非法和極端主義煽動及暴力行為」。

八國外長警告，本 - 格維爾的挑釁在煽動仇恨和極端主義情緒，並阻礙基於「兩國方案」實現公正、持久和平的努力。

聲明要求追究本 - 格維爾的責任，採取具體措施，制止其反覆挑釁、煽動和違規行為，防止類似事件再次發生。

聲明還強調，必須保護人權，確保所有被拘押人員的人格尊嚴和人道待遇。

以色列海軍 18 日上午攔截了一支試圖駛往加薩地帶的「全球堅韌船隊」。該船隊從土耳其南部起航，試圖突破以色列對加薩地帶的海上封鎖，向加薩地帶民眾運送人道主義援助物資。