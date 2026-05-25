泰國4月貿易逆差創有紀錄以來新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
根據泰國商務部周一 (25 日) 公布數據，2026 年 4 月泰國貿易逆差急遽擴大至 100.2 億美元，遠高於去年同期的 33 億美元，這不僅是連續第 7 個月出現逆差，更創下自 1991 年有統計紀錄以來的最大單月入超額度。此次逆差規模大幅超出市場原先預期 (約 51 億至 53 億美元)。
進口額的異常激增是導致逆差主因。4 月進口額年增 45.0%，達到 416 億美元的歷史新高，創下自 2021 年 8 月以來最快增速。這主要受到政府刺激消費與投資政策的推動，加上資本財、原材料需求強勁，以及石油與天然氣價格飆升所致。
出口方面，4 月出口額年增 23.1% 至 316 億美元，主要由成長 27.5% 的工業產品帶動。其中，對最大市場美國的出口激增 44.2%，對日本與中國的出口也分別成長 23.4% 與 21.9%。
總計 2026 年前 4 個月，泰國累計貿易逆差已達 195 億美元。貿易政策與策略辦公室主任 Nantapong Chiralerspong 警告，若能源價格居高不下且人工智慧 (AI) 熱潮持續帶動相關貿易，逆差趨勢恐將延續，並進一步對泰銖匯率造成壓力。
泰國官方預估今年全年出口增長區間介於 - 3% 至 8%，Nantapong 表示，價格波動幅度較大，反映了全球能源價格和人工智慧相關需求走向的不確定性。
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