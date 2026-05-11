鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-11 13:40

泰國前總理戴克辛 · 欽那瓦（Thaksin Shinawatra）於週一（11 日）上午獲假釋，步出曼谷空隆普雷姆中央監獄（Klong Prem Central Prison）。

戴克辛走出監獄大門的瞬間，其女兒、同為前總理的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）等家人已在門外等候，上前與他緊緊相擁。

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戴克辛隨後與家人一同向泰國國旗行禮致敬，並向在場聲援的「紅衫軍」支持者表達感謝，之後乘車離去。

泰國前總理戴克辛獲假釋出獄。(圖：REUTERS/TPG)

為迎接戴克辛出獄，數千名來自泰國各地的「紅衫軍」成員早在 10 日便陸續聚集於監獄外，搭起帳篷、張貼海報，徹夜守候。11 日戴克辛現身之際，人群中爆發出熱烈的歡呼聲。

現年 76 歲的戴克辛，於 2001 年出任泰國總理，2006 年遭軍事政變推翻後被迫長期流亡海外。

2023 年 8 月，戴克辛返回泰國，隨即因貪污等罪名被判處 8 年有期徒刑，然而入獄首日便以健康為由被移送至警察總醫院住院。其後獲泰王頒布特赦，刑期縮短至 1 年，並於住院約 6 個月後，在 2024 年 2 月獲得假釋。

然而，2025 年 9 月，泰國最高法院就戴克辛涉嫌規避服刑一案作出裁決，裁定戴克辛須重新服滿 1 年刑期。