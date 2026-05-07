鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-07 17:30

根據泰國中央銀行總裁維泰 (Vitai Ratanakorn) 最新發布的預測，泰國政府因應經濟情勢調整策略，將今年的 GDP 成長率從原先預估的 1.5% 上調至 2.1%，並預計明年的經濟成長將進一步升至 2.6%。

經濟成長上調的主要原因在於泰國政府決定擴大借貸規模。內閣本周批准了一項 4,000 億泰銖 (約 123.9 億美元) 的緊急貸款法令，高於先前預測所設定的 3,000 億泰銖規模。這筆資金將重點投入於消費刺激計畫及綠能發展倡議。

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在具體的刺激措施方面，政府預計於 6 月啟動名為「泰人助泰加強版」(Thai Help Thai Plus) 的方案。計畫將提供符合條件的民眾連續四個月、每月 1,000 泰銖的補助，總計 4,000 泰銖，旨在減輕弱勢族群受高能源成本影響的負擔並帶動內需。

然而，擴大支出也帶來通膨壓力。由於能源成本居高不下，泰國 4 月的頭條通膨率已攀升至 2.9%，創下逾 3 年來新高。維泰預警，隨著刺激計畫與補貼的實施，第三季通膨率將進一步升高。

儘管如此，商務部預估全年通膨率將維持在 1.5% 至 2.5% 之間，仍處於央行設定的 1% 至 3% 目標區間內。