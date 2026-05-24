鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 17:50

美國特勤局週六（23 日）傍晚在白宮附近擊斃一名開槍的男子，據多方消息來源證實，死者身分已確認為 21 歲馬里蘭州男子貝斯特（Nasire Best）。

根據《福斯新聞》、《CNN》報導，貝斯特此前已與特勤局有過多次衝突記錄。去年 6 月，他曾因攔截探員並出言威脅而遭到拘留，僅兩週後又因擅闖管制區域再度被捕。

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此外，還有其中一次貝斯特被強制送入精神病院，另一次則是在他自稱「自己是耶穌基督」時，遭到地方警方逮捕。

與此同時，貝斯特的社群媒體帳號中，包含一則看似威脅對美國總統川普使用暴力的貼文，以及另一則他寫下「我其實是上帝之子」的內容。

根據法庭宣誓書，執法人員在去年夏天曾多次於白宮附近與貝斯特接觸，文件指出，他「為特勤局所熟悉」，因為其經常在白宮園區周邊徘徊，並詢問如何從不同入口進入白宮。

文件顯示，他於 2025 年 6 月 26 日因「阻礙車輛進入」白宮園區部分區域，被強制收治。

報告書指出，2025 年 7 月 10 日，貝斯特無視警告標誌，進入白宮外的限制區域，多名警員隨後上前盤查。貝斯特當時聲稱自己是耶穌，並表示「他想被逮捕」。

此案發生時間約為當地時間下午 6 時，地點位於西北 17 街與賓夕法尼亞大道交叉口附近的白宮安全檢查哨。

特勤局表示，貝斯特趨近檢查站時，從隨身包包中掏出槍枝並率先開火，執勤探員隨即還擊，將其擊傷。貝斯特送醫後，於槍擊案發生約數小時後不治身亡。

此外，據當局表示，現場另有一名人士遭到流彈波及，但該人士姓名及傷勢目前尚未對外公布。

槍擊事件發生後，白宮隨即啟動短暫封鎖程序。當時在場的記者拍下了特勤局探員迅速部署至白宮草坪的畫面，相關影片在網路上迅速流傳。事發當時，川普正在白宮內。