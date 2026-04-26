鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-26 12:40

美國白宮記者協會年度晚宴週六（25 日）在華盛頓希爾頓飯店舉行，一名武裝男子衝破安全檢查站，遭特勤人員開槍制伏並當場逮捕，導致晚宴緊急中止。美國總統川普表示，他的初步判斷是，嫌疑人是「單獨行動」的，目前已被警方拘留，執法單位正在進一步調查該事件。

根據《彭博》報導，美國特勤局在華盛頓希爾頓飯店逮捕了一名嫌疑人。目擊者表示，他們看到一名個人突破安保，跑過安檢區、沿樓梯向下，並朝舉辦活動的宴會廳方向奔去。目擊者稱，安全人員隨後向該名個人連開多槍。

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川普週六在白宮記者會上表示：「一名男子攜帶多件武器衝向安全檢查站，隨後被多名非常英勇的特勤局人員制服，他已被拘留，目前正在接受大量問詢。」他並指出，警方正在搜查該嫌疑人在加州的住所。

根據《CNN》引述三名知情人士，在白宮記者晚宴期間被拘留的持槍嫌疑人已被確認為 31 歲、來自加州的科爾 · 托馬斯 · 艾倫（Cole Tomas Allen），是一名來自南加州的教師與遊戲開發者。

一份與其姓名及照片相符的 LinkedIn 資料顯示，他曾是教育輔導機構 C2 Education 的兼職教師，該公司主要提供考試準備與課後輔導服務。

根據該公司社群貼文，C2 曾在 2024 年 12 月將艾倫評選為「本月最佳教師」。

根據 LinkedIn 資料，艾倫於 2017 年畢業於加州理工學院（California Institute of Technology），取得機械工程學士學位，並於去年獲得加州州立大學多明格斯山分校（California State University-Dominguez Hills）的電腦科學碩士學位。

根據美國聯邦選舉委員會（FEC）紀錄，艾倫曾於 2024 年 10 月向賀錦麗（Kamala Harris）的總統競選捐款 25 美元。

艾倫在其 LinkedIn 個人資料中也將自己描述為一名電子遊戲開發者，並且似乎曾在 Steam 遊戲平台上發布過一款獨立遊戲《Bohrdom》，售價為 1.99 美元。

根據聯邦商標紀錄，他曾於 2018 年為該遊戲名稱申請註冊商標。

此外，艾倫在 LinkedIn 上寫道，他「目前正在開發第二款遊戲，暫定名稱為《First Law》」。

《CNN》指出，艾倫可能是週六晚活動舉行地華盛頓希爾頓飯店的一名住客。

華盛頓哥倫比亞特區都會警察局代理局長卡羅爾（Jeffery Carroll）在週六深夜的記者會上表示：「根據初步資訊，我們相信他是這家飯店的房客。」

卡羅爾表示：「我們已在飯店內封鎖並控制了一個房間，接下來我們將按照相關程序調查房間內的物品。」他並重申，警方認為該嫌疑人是單獨行動。

總統內閣緊急撤離 調查持續進行

事發後，川普與副總統范斯、第一夫人梅蘭妮亞及多名內閣官員隨即被護送撤離現場，所有人均安然無恙。

川普形容撤離過程極為迅速，「我們被迅速護送離開。而且特勤局的反應非常迅速、非常出色，在幾秒鐘之內，我們就已經離開現場了。」

聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）表示，執法單位已就現場彈道展開調查，包括一把長槍及彈殼。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）則表示案件調查仍在進行中，預計近日將正式提出起訴。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）表示，該嫌疑人已被以兩項重罪起訴，並將於週一（27 日）出庭應訊。她在週六的另一場記者會上指出，「未來還可能提出更多指控。」

不過，皮羅與川普都表示，目前沒有任何跡象顯示存在其他潛在威脅。當被問及是否認為此次事件與伊朗戰爭有關時，川普表示他不這麼認為。

川普在記者會上援引近年針對美國政治人物的暴力事件，發出嚴正呼籲：「這不是美國近年來第一次遭到意圖行兇者的攻擊。我呼籲全體美國人，以和平方式化解彼此的分歧。」

白宮記者協會晚宴是新聞界年度重要盛事，每年吸引數千名記者、政界人士、商界領袖及名人出席，所得部分收益將用於新聞系學生獎學金。