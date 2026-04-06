鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-06 12:00

美國 3 月非農就業數據顯示整體勞動市場表現強勁，其中科技業職缺更出現明顯反彈，為「AI 正逐步取代工程師」的市場擔憂帶來新變數。

AI取代工程師？TrueUp：美科技職缺今年迎來快速反彈 軟體工程激增約30% (圖:shutterstock)

根據技術招聘分析公司 TrueUp 統計，截至今年，軟體工程職缺已超過 6.7 萬個，創三年多來新高，較 2023 年年中低點幾乎翻倍，今年來更進一步增長約 30%。

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TrueUp 涵蓋 9000 家科技公司、逾 26 萬個職缺，重點追蹤新創企業與上市公司。

由於 TrueUp 僅追蹤科技公司內部職缺，這一數據更直接反映 AI 對產業實際人力需求的影響。

TrueUp 創辦人 Amit Taylor 指出：「許多關於 AI 會取代工程師的說法，目前並未獲得招聘數據的驗證。」

他認為，隨著企業加快 AI 投資，相關建置與開發工作反而需要更多工程師參與。

不過，儘管職缺回升，部分求職者仍感受到壓力，應屆畢業生尤其明顯。原因在於人才供給大幅增加，入門級職位競爭更趨激烈。

Taylor 表示，選擇計算機科學專業的人數持續攀升，「崗位並未減少，但競爭強度比五年前高出許多。」