鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 16:10

隨著今年 iPhone 搭載 A20 與 A20 Pro 邁入 2 奈米時代，蘋果已將眼光投向更先進的 1.4 奈米製程，根據最新供應鏈消息，蘋果擬在 2028 年發布的 A22 Pro 處理器，將成為首款採用台積電 1.4 奈米製程的蘋果晶片，進一步拉大與競爭對手的效能差距。

《Wccftech》報導，明年登場的 A21 Pro 仍將沿用改良版 2 奈米製程 (N2P)，效能與能效較 A20 系列所使用的 N2 有所提升。台積電正全力推進 1.4 奈米產線建設，去年已啟動名為 Fab 25 的新廠工程，投資額高達 490 億美元，預計最快 2027 年 3 月試產，2028 年下半年進入量產階段。

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數據顯示，相較於 N2 製程，A14 在相同功耗下表現可提升 16% 效能，或在相同頻率下降低 27% 功耗。為充分發揮製程潛力，晶片設計勢必得仰賴更先進的電子設計自動化 (EDA) 工具支援。

不過，1.4 奈米晶圓成本恐大幅飆升，預估每片價格將達 4.5 萬美元，因此蘋果初期僅規劃 A22 Pro 採用，標準版 A22 是否跟進尚未定案。