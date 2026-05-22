固定收益ETF吸51.3億美元！貝萊德點名油價與通膨風險 投資人動態轉向這2類資產
鉅亨網記者張韶雯 台北
市場資金持續進場，但全球投資人的資產配置已悄然出現調整。根據貝萊德投信引述 iShares 全球 ETF 上週（2026/05/09–05/15）的資金流向顯示，雖然股票與固定收益 ETF 雙雙吸引資金流入、整體資金動能得以延續，但資金分布的集中度卻明顯提高，市場呈現更具選擇性的轉變。貝萊德並提出兩點示警，在看好 AI 推動經濟成長與企業獲利外，更要注意一步推升通膨與風險溢酬。
在股票市場部分，最新一週整體資金呈現回流，顯示市場的風險偏好依然存在。然而，資金流向並非全面吸金，而是表現出「回升但集中」的特徵，高度集中在獲利能見度較高、基本面穩健的市場。
其中，已開發市場成為主要吸金標的，資金尤為偏好美國大型股；相反地，新興市場則持續呈現資金流出，且流出幅度較前一週進一步擴大，反映出投資人的配置態度趨於審慎，優先布局成熟市場。
至於固定收益市場（債市），上週固定收益 ETF 雖維持淨流入，金額達 51.3 億美元，但內部結構已發生明顯轉變。資金出現抱緊防禦性資產的趨勢，明顯向美國國債等利率型資產集中；相較之下，投資等級公司債與新興市場債則雙雙出現資金流出。這項變化顯示，市場對於信用風險與利率不確定性，仍維持著相當高的敏感度。
針對基本面表現，貝萊德智庫指出，AI 驅動的企業獲利預期依然強勁，近兩季的企業盈餘預估上修幅度正處於歷史相對高位，且這股盈餘動能正由科技龍頭擴散至跨產業與跨區域，成為支撐股市延續的重要基礎。
不過，貝萊德智庫也同步示警，當前市場正面臨多重趨勢的拉扯。一方面，AI 與生產力提升可望持續推動經濟成長與企業獲利；但另一方面，地緣政治與能源價格上行，則可能進一步推升通膨與風險溢酬，對資產評價形成壓力。
貝萊德 iShares 研究團隊進一步點出，在油價上行與通膨不確定性升溫的環境下，投資人的風險意識已有所提升，並開始調整投資組合的波動與存續期間風險。
整體而言，全球資金並未真正撤出市場，但在多重總體經濟變數交錯影響下，市場走勢已不再單一。投資人正透過股債配置進行動態且分散的調整，在參與市場成長機會的同時，更加重視風險控管，這也導致股票流向美股大型股、債券流向美債，以降低對信用債的曝險。
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