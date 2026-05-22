鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-22 21:23

一卡通 iPASS MONEY 進入電支獨立營運元年，持續展現強大營運韌性與擴展市場的決心。一卡通公司今 (22) 日宣布，「iPASS MONEY」APP 進行重大改版，祭出「極速兌換」與「自動兌換」兩大有感升級功能，優化使用者體驗 (UI/UX)。為迎接全新功能上線，一卡通更聯手財金公司響應國家政策，自 6 月 1 日起啟動跨通路「TWQR」掃碼消費享一卡通綠點 10% 回饋的重磅活動，高雄特定夜市疊加回饋最高更達 25%，將整體行銷回饋預算一舉拉高至新台幣 3 億元。

根據一卡通公司最新揭露的營運數據顯示，在持續拓展生活消費場景的策略帶動下，一卡通會員人數已攀升至 723 萬人；核心營運指標方面，4 月代理收付金額也自先前的 18.2 億元，進一步成長至 18.9 億元，顯示今年起與 LINE Pay 正式分手後，電支業務持續復原當中。

‌



一卡通總經理鄭鎧尹表示，現階段的短期策略目標是優化 720 萬用戶的「活躍度」，針對過去用戶常因忘記時間而錯失優惠券的痛點，本次改版將「消費」鍵移至 APP 核心顯眼位置，並新增「自動兌換」勾選功能。用戶只要完成設定，系統便會在符合消費條件時自動抵扣、即時回饋，並優先扣除即期券，落實「即買即回饋」的流暢支付體驗。

為慶祝功能升級，一卡通 APP 即日起更限時推出全通路 50 元優惠券 (消費 159 元即可自動兌換)，大方回饋全體用戶。

一卡通近期在通路復原與擴張上展現高行政效率，以「每週開通數個大型通路」的速度重構版圖。在百貨餐飲方面，已成功進駐微風廣場、CK、Global Mall、cama café、路易莎咖啡及星巴克等知名連鎖品牌，其中微風廣場更獨家配合推出 50% 條碼收單與最高 5% 的消費回饋。

在電商領域，iPASS MONEY 已完成與 momo 購物網、東森購物 (ETMall) 以及大型網路開店平台「網路開店 (Cyberbiz)」的對接。此外，一卡通與聯邦銀行、萊爾富超商的策略合作成效斐然，不僅帶動萊爾富場域的整體消費金額與客單價雙雙爆發性成長 3 倍，更間接推升了聯邦銀行信用卡的申辦熱潮。

在交通及公共政策支持上，一卡通穩坐領導地位，今年 5 月 6 日起，微笑單車公司與一卡通公司完成系統升級，台南、台中、嘉義、高雄、屏東皆已導入 iPASS MONEY 行動支付，橫跨多個縣市。值得關注的是，一卡通是目前市場上唯一在全台 QR code 大眾運輸交通場域完全上線的電支業者。

不論是台北捷運、新北捷運、桃園捷運或全台公車，用戶皆能使用俗稱「神車碼」的乘車碼一路暢行，並享有完整的轉乘優惠。此舉帶動乘車碼使用量大幅激增 3.5 倍。

一卡通也宣布 5 月起每月加碼送出 300 萬個優惠獎 (包括 momo、中油、7-ELEVEN 大禮包)，將交通剛性需求轉化為零售消費動能。同時，一卡通也與相關社福單位 (如 One-Forty) 展開策略合作，針對移工族群推出交通卡的數位金融友善教學與回饋，積極實踐 ESG 企業社會責任。

自 2026 年 6 月 1 日至 12 月 31 日止，用戶持 iPASS MONEY APP 至全台任何掛有「TWQR」立牌的店家消費 (包含全支付、台灣 Pay 等各電支通路)，筆筆皆享一卡通綠點 10% 回饋。為了進一步引爆南部觀光消費，一卡通更祭出「疊加回饋」大禮包：凡用戶至高雄六合夜市及瑞豐夜市消費，除 TWQR 的 10% 回饋外，可再疊加夜市專屬的 15% 回饋，合計回饋率高達 25%。

鄭鎧尹強調，一卡通背後擁有中央政府與地方政府的策略投資支持，今年度將全力做大「自有生態系」、「升級消費體驗」與「支持政府政策」三大策略目標，並將行銷總預算上調至 3 億元，用滿滿的誠意與最具競爭力的回饋深度，邀全台消費者共同見證一卡通擴展數位支付場景的新時代。