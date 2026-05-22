鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-22 12:20

SpaceX 新一代的「星艦 V3」火箭原定於美國中部時間週四 (21 日) 在德州星際基地的全新發射台上進行首飛，但遇到突發狀況只能推遲，馬斯克隨後在 X 上發文解釋道：「固定塔臂的液壓梢未能收回。今晚若能修復，明天中部時間 5:30(台灣時間週五上午 6 時 30 分)將再次嘗試發射。 」。

由於燃料溫度和壓力讀數問題，SpaceX 全新升級版重型運載火箭「星艦」V3 在德州「星際基地」新的 2 號發射台上的試飛倒數計時也曾多次暫停。

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依照先前 SpaceX 公佈的計劃，V3 最快可能在 5 月 15 日發射，此後接連延後首飛時間，從 5 月 19 日一直改到當地時間 5 月 21 日。

《聖安東尼奧快報》報導，當地時間 15 日凌晨 4 時左右，「星際基地」發生了一名建築工人墜落事件，美國職業安全與健康管理局 (OSHA) 已介入調查。

《華爾街日報》引述知情人士消息話稱，死者受僱於一家承包商，因高空墜落而罹難。

不過，SpaceX 並未說明前幾次延後的原因，也未對「星際基地」的墜落事件作出公開回應。

V3 是星艦第三代重大反覆運算版本，組合體高 124.4 公尺，直徑 9 公尺，刷新世界最高火箭紀錄，目標為實現完全可重複使用，支撐美國太空總署 (NASA)Artemis II 登月任務與火星殖民計畫。