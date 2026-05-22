鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-22 14:24

中石化 (1314-TW) 今 (22) 日召開股東會，通過授權董事會以 728% 的容積率出售子公司鼎越開發所屬之北市京華廣場開發案土地，以充實公司營運資金、償還金融機構借款。對於台北市府將在今天發文通知鼎越撤銷 20% 容積獎勵，中石化表示，將不影響出售決議。

中石化今天在頭份廠召開 115 年股東常會，由董事長陳瑞隆主持，會中承認去 (114) 年度營業報告書、財報，並宣布未來營運重點將強化「石化事業轉型」及「土地資產活化」雙向策略。

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中石化去年合併營收為新台幣 192.17 億元、合併稅後淨損為 29.89 億元，每股虧損 0.78 元，較前年由盈轉虧。

中石化代理總經理陳穎俊於股東會中表示，去年受全球產能供過於求、中國產能擴充及美國對等關稅等多重不利因素影響，終端市場需求縮減並持續觀望，導致公司兩大主力產品銷售價格下跌。面對嚴峻的產業環境，經營團隊已積極啟動多項措施減少虧損並進行最適化運營操作，今年第 1 季本業虧損已有改善，部分產品於 3、4 月已轉為獲利。

陳瑞隆表示，今年為提升整體營運效能與競爭力，在石化本業方面，頭份廠在己內醯胺生產製程基於生產成本長期競爭考量，經由經營團隊審慎評估已不具經濟效益，董事會已決議將頭份廠己內醯胺第 2 線及尼龍粒工場停止生產並進行除役策略。

陳瑞隆強調，未來石化事業將聚焦於半導體、能源材料與通訊產業等高值化關鍵化學品 (如電池安全添加劑、高頻低介電樹脂及微通道氫化技術等)，並積極推動 AI 深化應用與數位轉型。

此外，針對外界關注的京華城廣場土地開發案，陳瑞隆也表示，在與相關單位溝通獲准之前提下，以 728% 之容積率出售該京華廣場土地，充實公司營運資金、償還金融機構借款並降低不確定性對財務之影響，公司也感謝股東對此案之支持。並強調董事會將持續遵循公司治理規範、依據取得或處分資產處理準則及相關法令規定辦理後續處分土地相關事宜。