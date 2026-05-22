鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 14:40

隨著國際油價持續高位運行，通膨壓力與財政負擔正沉重打擊東南亞經濟體。最新數據顯示，由於投資者擔心政府為緩解物價衝擊而過度支出，東南亞主要國家的公債殖利率曲線正顯著陡峭化，長短期債券利差紛紛創下近年新高。

泰、菲債市壓力最為顯著

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在嚴重依賴能源進口的部分國家，殖利率曲線的「陡峭化」——即長期債券殖利率上升速度快於短期債券的趨勢尤為明顯。泰國 2 年期與 10 年期公債的殖利率差目前約為 110 個基點，為 2022 年 11 月以來最大。泰國政府目前正推行一項爭議性的 4,000 億泰銖 (約 120 億美元) 緊急借款計畫，用於現金發放和燃料補貼，使其公共債務逼近 GDP 70% 的法定上限。

菲律賓的情況同樣嚴峻，其 2 年期與 10 年期利差本月一度飆升至 120 個基點，創下 2023 年 1 月以來最大增幅。由於能源價格風險，惠譽 (Fitch) 和標準普爾均下調了菲律賓的信用評級展望，政府甚至因不願接受過高的殖利率而被迫拒絕了 7 年期公債的拍賣投標。

能源出口國與政策異數

即使作為能源淨出口國的馬來西亞也未能倖免。自中東衝突爆發以來，其 5 年期與 10 年期公債利差有所擴大，主因是政府在燃油補貼上的投入劇增。

相較之下，印尼成為地區內的異數。印尼的殖利率曲線反而趨於平緩，這是因為印尼央行採取了「買長賣短」的策略 (拋售短債、購買長債) 以穩定匯率並控制融資成本，加上其超預期的升息舉措進一步推高了對政策敏感的短期殖利率。

財政緩衝能力受考驗

富達國際 (Fidelity International) 投資組合經理 George Efstathopoulos 指出，能源進口依賴度高或財政緩衝能力較弱的市場最容易受到油價高企的衝擊。花旗集團策略師也警告，由於長期債券拍賣需求疲軟，泰、菲兩國的曲線仍有進一步陡峭化的空間。