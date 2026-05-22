鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-05-22 17:10

美國銀行在最新報告中，對歐洲股市發出嚴厲警告，指出衡量市場動能的核心指標已跌入「危險區域」，顯示歐股在未來數周內可能面臨劇烈波動，甚至是價格大幅崩跌的風險。

根據美銀量化策略師 Paulina Strzelinska 分析，該行專有的歐洲動能信心指標 (MCI) 目前已降至 17，遠低於 30 的關鍵預警門檻。從歷史紀錄來看，一旦該指標讀數低於 30，通常預示著在未來短短 4 至 8 周的窗口內，極有可能發生動能崩塌，並可能引發長達 12 個月的價格動能逆轉。

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這一風險信號的強化主要受到三個要素共同惡化的驅動：隱含波動率上升、動能波動性不穩定以及趨勢反轉風險增加。Strzelinska 指出，目前的市場環境雖尚未形成「全面的動能泡沫」，但正處於由波動性驅動的市場結構轉變風險之中。

量化資金撤離與程式化拋售壓力

動能是量化基金與機器學習模型在決定投資組合配置時的關鍵參考因素。美銀指出，當這些技術信號破裂時，系統性基金 (Systematic Funds) 會被迫削減倉位，進而觸發算法交易的拋售壓力，這往往會令基本面買家的支撐力道難以招架。

目前市場數據已反映出投資者的不安。數據顯示，專注於歐洲的股票基金在過去一周流出超過 15 億美元，這已是連續第五周出現資金淨流出，顯示市場對歐洲地區的風險偏好正持續下滑。

基本面與債市的雙重夾擊

除了技術面脆弱，歐洲股市的基本面也缺乏支撐。斯托克歐洲 600 指數 (STOXX 600) 今年的每股盈餘 (EPS) 成長率預測僅為 4.5%，表現相當平淡。相較於擁有高速成長科技股支撐的美國股市，歐洲股市缺乏足夠的基本面韌性來抵禦持續的算法拋售。

此外，分析師也對債券市場與股市之間的背離表示擔憂。Premier Miton Investors 投資長 Neil Birrell 指出，債市近期表現出的不安與波動，最終傳導至股市「只是時間問題」。

看空情緒升溫