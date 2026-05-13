鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (13) 日受美國 CPI 數據高於預期修正，盤面上電子股成為殺盤重心，光通訊股受惠於 AI 伺服器需求強勁，今年以來股價屢破新高漲多，今日多檔遭賣壓修正，包括矽光子龍頭股聯亞 (3081-TW) 及眾達 - KY(4977-TW)、華星光 (4979-TW) 盤中一度亮燈跌停板，相關光通訊族群也多檔慘遭殺盤重挫。
今年矽光子族群因股價漲幅過大與乖離率過高，今日出現劇烈回檔下殺與獲利了結賣壓，也有多檔遭關禁閉處置，今日盤面上除了聯亞、眾達 - KY、華星光開低走低盤中跌停，其他包括聯鈞 (4977-TW)、光聖 (6442-TW)、上詮 (3363-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW) 一度重跌超過半根停板。
分析師表示，美股光通訊大廠 Lumentum 雖在財測釋出強勁訊號，但近期股價震盪劇烈，顯示市場對 AI 光通訊股的高估值展現敏感性，投資人傾向趁利多消息出盡時獲利了結，也讓族群股價遭下殺。
法人則指出，市場對光通訊族群的關注度極高，主要受 AI 伺服器資料中心對高速傳輸需求帶動，加上台積電推動的矽光子 CPO(共封裝光學) 技術進入量產期，中長線產業前景仍持續看好。
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