台股今 (13) 日受美國 CPI 數據高於預期修正，盤面上電子股成為殺盤重心，光通訊股受惠於 AI 伺服器需求強勁，今年以來股價屢破新高漲多，今日多檔遭賣壓修正，包括矽光子龍頭股聯亞 ( 3081-TW ) 及眾達 - KY( 4977-TW )、華星光 ( 4979-TW ) 盤中一度亮燈跌停板，相關光通訊族群也多檔慘遭殺盤重挫。

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分析師表示，美股光通訊大廠 Lumentum 雖在財測釋出強勁訊號，但近期股價震盪劇烈，顯示市場對 AI 光通訊股的高估值展現敏感性，投資人傾向趁利多消息出盡時獲利了結，也讓族群股價遭下殺。