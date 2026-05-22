鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-22 12:30

百容 (2483-TW) 在半導體客戶端拉貨趨積極，推進今年首季營收以 4.8 1 億元改寫 7 季以來單季新高，半導體業務營收已達 51%，在半導體出貨持續推進之下，百容股價今 (22) 日價量齊揚上漲逾 5.28%，最高達 26 元、創 21 個月新高價。

同時，百容在半導體客戶新訂單、新模具需求加速延續，且在導線架之外的新應用散熱片產品也在客戶端的完成認證開始出貨，並開始認列模具開發收入，2026 年百容 4 月營收達 1.87 億元，改寫 33 個月新高。

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百容 2026 年第一季財報營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。

在百容 2026 年首季的營收中，半導體業務營收已達 51%，較去年同期的 45% 占比成長 6 個百分點。而繼電器營收也在成長，單季營收已達 6003 萬元，年增 17%，在首季營收占比仍站穩 12%。百容對半導體應用出貨增加，在獲利貢獻上的優勢，在於客戶端同意隨原物料價格激動支付貸款，無形中等於反映成本的轉嫁能力增強。

百容 4 月營收達 1.87 億元，改寫 33 個月新高。百容 4 月營收爲 1.87 億元，月增 6.75%，年增 13.22%，2026 年 1-4 月營收 6.67 億元，年增 13.89%。