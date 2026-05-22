鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-22 10:21

逸達 (6576-TW) 指出，旗下 SIF 技術平台首度跨足中樞神經系統 (CNS) 領域，旗下 FP-018 與 FP-016 兩項針對 CNS 疾病所開發的長效注射劑 (LAI) 候選藥物，預計 2027 年底進入人體臨床試驗階段，未來有望搶進潛在規模數十億美元的市場。

逸達SIF技術平台跨足中樞神經系統領域，兩項候選藥物明年進入人體臨床試驗。(圖：shutterstock)

逸達表示，FP-016 鎖定遲發性異動症 (TD) 領域，將利用 SIF 技術，將現有藥物轉化為每月 1 次皮下注射的 VMAT2 抑制長效針劑，可望解決病患服藥順從性低的痛點。

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FP-018 則瞄準目前同類藥物中，成長動能最為強勁的 Cariprazine 口服藥，逸達運用 SIF 平台數，將其開發為每月施打 1 次的長效注射乳劑，主要克服思覺失調症患者，長期口服遵醫囑性不佳的問題，進而降低復發率與急診頻次。

至於核心產品 CAMCEVI，用於治療晚期前列腺癌的 6 個月劑型在美國市場銷售穩健，目前市占率約 10%。逸達表示，隨著 3 個月劑型預計年底在美國上市，可望推升既有 6 個月劑型的市占率。

CAMCEVI 適應症拓展方面，6 個月劑型用於治療兒童中樞性性早熟 (CPP) 臨床三期 Topline 數據具高度統計學顯著意義，並連續獲得數據安全監督委員會 DSMB 正面安全性回饋，預計今年下半年向美國 FDA 提交新藥上市許可申請 (NDA)。

另外，中國授權夥伴已完成停經前乳癌臨床三期試驗，正準備向中國國家藥品監督管理局 (NMPA) 提交上市許可申請。逸達指出，CAMCEVI 已從單一產品發展為系列產品，可望提升產品滲透率。