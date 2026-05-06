鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 10:39

百容 (2483-TW) 在半導體客戶端拉貨趨積極之下，推進今年首季營收以 4.8 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，且半導體客戶新訂單、新模具需求加速延續，4 月營收達 1.87 億元，改寫 33 個月新高。

百容 2026 年 4 月營收爲 1.87 億元，月增 6.75%，年增 13.22%，2026 年 1-4 月營收 6.67 億元，年增 13.89%。同時，在加上第二季工作天數的較第一季增加，有利於百容在 2026 年第二季營收的持續向上攀高。

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百容在 2026 年第一季營收 4.8 億元中創 7 季營收新高中，半導體應用的出貨占比已達 50%，占比改寫近歷年單季新高，而在這類產品客戶端需求急切之下，半導體應用的出貨占比仍居高不下。4 月半導體應用業務營收維持 50% 之上。

百容在 2026 年第一季營收的各類客戶應用占比爲半導體 50%，電子零組件 32%、步進馬達占比 18%；同時，在第一季的匯率有利及營業規模擴大之下，法人估計百容 2026 年第一季將較上一季及去年同期轉虧爲盈。百容將在 5 月 8 日公布 2026 年第一季財報。

百容 2025 年全年營收 17.62 億元，經統計顯示，百容半導體業務營收占比已衝高到 48.91%，而百容 2026 年首季營收中，半導體業務占比已超越 50%，跨越 2025 年出貨占比的平均值，同時，百容在半導體應用業務也獲突破，已接獲油電混合汽車應用新訂單入袋並開始出貨。同時，電子零組件銷售回穩且供應 MFP 使用的步進馬達也看成長的契機。

同時，百容繼電器產品雖然面對市場激烈競爭，但百容本身的繼電器自動化生產程度加深，且市場價格不再一路殺伐競爭，也有助於進一步穩住獲利。