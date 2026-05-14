百容繼電器營收維持穩定成長 朝向高安培數高加值產品開發

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-14 11:14

百容 (2483-TW) 在半導體客戶端拉貨趨積極之下，推進今年首季營收以 4.81 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，並且由虧轉盈。百容指出，繼電器業務方面營收也在成長中，並且朝向包括車用、充電樁等高安培數產品開發。

百容董事長廖本林。(鉅亨網記者張欽發攝)

繼電器廠松川精密 (7788-TW) 營運走在上升的軌道上，松川最 2026 年首季財報營收及獲利同改寫歷史新高，稅後純益 1.78 億元，每股純益達 2.22 元，早盤湧入買盤量能推升股價漲停 206 元，並創新天價，也使同樣生產繼電器的百容動向受矚目。

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百容 2026 年第一季財報中，單季營收 4.81 億元，毛利率 13.23%，季增 4.33 個百分點，年增 4.84 個百分點，2026 年第一季稅後純益 1604 萬元，較上一季及去年同期都由虧轉盈，每股純益 0.15 元。

在百容 2026 年首季的營收中，半導體業務營收已達 51%，較去年同期的 45% 占比成長 6 個百分點。而繼電器營收也在成長，單季營收已達 6003 萬元，年增 17%，在首季營收占比仍站穩 12%。

百容 4 月營收達 1.87 億元，改寫 33 個月新高。百容 4 月營收爲 1.87 億元，月增 6.75%，年增 13.22%，2026 年 1-4 月營收 6.67 億元，年增 13.89%。同時，在加上第二季工作天數的較第一季增加，有利於百容在 2026 年第二季營收的持續向上攀高。