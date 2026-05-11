鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-11 15:14

繼電器供應商松川精密 (7788-TW) 及百容 (2483-TW) 4 月營收都有優異表現，松川精密今 (11) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收以 6.99 億元改寫歷史新高，月增 5.47%，年增 16.38%；5 月拉貨力道也在成長，由於目前市場對包括 AI 伺服器等應用需求量大幅成長， 松川也加速投資新產能，預計松川在今年將投資逾 4 億元在墨西哥及越南增設新產能。

松川 2026 年 1-4 月營收 25.258 億元，年增 15.07%。

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而百容今年首季營收以 4.8 億元改寫 7 季以來單季新高，年增 14.15%，同時，加上半導體業務部門新訂單、新模具需求加速，4 月營收達 1.87 億元，也改寫 33 個月新高。

百容 2026 年 4 月營收爲 1.87 億元，月增 6.75%，年增 13.22%，2026 年 1-4 月營收 6.67 億元，年增 13.89%。同時，在加上第二季工作天數的較第一季增加，有利於百容在 2026 年第二季營收的持續向上攀高。

在繼電器廠松川精密部分，在 2025 年第四季及 2026 年第一季營收持續創新高，松川並看好 AI 伺服器及儲能應用在第 二季的強力需求，預估第二季營收將維持第一季以來的營運熱度，今天公布的 2026 年 4 月營收並以 6.99 億元改寫歷史新高。

松川精密在 2026 年第一季營收以 18.59 億元再創新高，季增 11.34%，年增 14.57%。松川明 (12) 日將公布首季的財報獲利資訊。同時，估 2026 年營收將雙位數成長。

松川精密台灣嘉義及越南生產基地都已相繼完成擴產，其中，越南廠產品往高階產品開發。 同時，在客戶需求高漲之下，公司並且看好 AI 伺服器及儲能應用在 2026 年第二季的強力需求，松川原預估 2026 年的 3.5 億元到 4 億元資本支出 ，但由於目前市場需求明朗度高，已確定加碼到 4 億元以上資本支出，用於再投資設於越南代工廠墨西哥設備及產能的擴充。

松川越南的合作代工廠原爲生產供應家電等中低階產品設置，目前在產品項目已往高附加價值產品延伸，如汽車應用領域並在第一季完成擴廠。目前已確定再加碼投資。

由於輝達 (NVDA-US) 已宣布 Vera Rubin 系列將在 2027 年導入 800V 高壓直流 (HVDC) 架構，以滿足新一代機櫃單櫃高達 600 千瓦 (kW) 的龐大功耗需求，AI 運算正式邁入兆瓦級時代。松川的高壓、大電流繼電器出貨給台灣電源龍頭企業台達電 (2308-TW)、光寶 (2301-TW)，將提前在第三季出貨，松川則強調供應產品進度全力配合客戶開發進度。