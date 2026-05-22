鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-22 12:27

國內散裝航商龍頭慧洋 - KY(2637-TW) 今 (22) 日召開股東常會，董事長藍俊昇直指，慧洋是一家獲利穩定的好公司，覺得目前股價「有點委屈」，不排除評估赴美申請上市，因美國資本市場給予散裝航運的本益比較高。

藍俊昇透露，正研究評估赴美申請上市，以吸引更多熟悉海運業的投資人，且美股給航運股的本益比較高。

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慧洋去年共處分 10 艘老舊船舶，除優化船隊營運效率，也同步挹注營運現金流並償還負債，財務體質良好，截至去年底，負債比已降至 40.7%。

針對今年船舶布局，慧洋於 5 月董事會通過處分 2 艘散裝船舶，預計於第三季交付給買家，屆時將認列處分利益約 1860 萬美元，全年共預計處分 5-10 艘舊船，以持續強化財務結構。

而在新船隊方面，慧洋今年預計將交付 8 艘輕便型 (Handysize) 環保節能新船，截至目前為止已交 3 艘，並簽訂長期穩定租約，毛利率皆超過 50%。