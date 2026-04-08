鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-08 09:46

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 公告第一季稅前盈餘 12.01 億元，每股盈餘 (EPS)1.61 元，較去年同期每股虧損 0.23 元大幅轉好，其中，3 月每股盈餘達 1.21 元，年增幅超過 2900%，展望後市，慧洋指出，即使國際政治和軍事局勢多變，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺，維持審慎樂觀態度。

慧洋指出，儘管第一季散裝運價指數因中東局勢不穩而回檔修正，整體表現仍優於去年同期，3 月自結營業利益來到 6.46 億元，年增 333.48%，營業利益率高達 37%，稅前盈餘 9.04 億元，年增 3264.57%，每股盈餘 1.21 元。

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慧洋進一步說明，散裝市況自 2025 下半年起開始回穩，並陸續迎接北、南美穀物收成旺季，惟 2 月底美國對伊朗軍事衝突升溫，使荷姆茲海峽航運通行受阻，造成包含船舶燃油在內的國際原油與能源價格攀升，相關區域的戰爭險附加保費也大幅上漲，貨物運輸因此進入觀望狀態。

不過，市場對大宗穀物、原物料需求仍暢旺，且慧洋營運模式以出租船舶為主，而航行所需燃油成本和保費皆由租家負擔，慧洋相對不受影響；慧洋強調，將持續關注國際情勢動向，以確保營運穩定。