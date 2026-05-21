鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-21 10:03

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (21) 日召開股東常會，總經理王書吉表示，第一季散裝市況「感覺很好」，進入第二季後，海岬型船舶 (Capesize) 期貨價每日達 4 萬多美元，處在賣方市場，「船東都信心滿滿」，再加上造船速度緩慢，樂觀看接下來 2-3 年散裝願景將維持在很健康的狀況。

裕民今日股東會由副董事長徐國安主持，徐國安說明，目前在散裝同業中擁有最高的現金部位，將不斷進行船隊優化與策略投資，儘管市場環境充滿高度波動，保持韌性與風險管理。

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王書吉對於散裝市況則指出，5 月海岬型船舶期貨價格達 4 萬多美元、巴拿馬型船舶也有 2 萬多美元的高水準，不同於過往船東需殺價搶貨，現在「船東大家信心滿滿」，並拚命將價格往上報，整體基本面良好。

王書吉進一步提到，儘管中國鋼鐵生產並未成長太多，但積極進口，觀察其中因素是地緣政治風險使各國將戰略產品庫存盡量往上拉，相信中國此舉「是在建立戰略存貨」，以因應後續基礎建設所需。

儘管面對很多挑戰和波動性，王書吉看大環境有風險也有機會，尤其觀察到伊朗戰爭之後，中東產油國開始思考用油管送油，將有助進一步推動基建需求。

從供給面來看，王書吉透露「目前船廠產能都滿了，交期要等到 2029 年，造船價格也高」，再加上最新環保法規尚未明朗，導致船東造船意願裹足不前，然而，市場目前有 30% 船舶的船齡達 15-20 年，接近淘汰，且目前的高油價更使不環保的船舶根本難以競爭。