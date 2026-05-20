若能與川普對話 賴清德：說出台灣社會心聲、提4點維護台海穩定

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-20 12:34

總統賴清德今 (20) 日上午於總統府舉行就職滿 2 周年記者會，會中媒體提問，美國總統川普稱想與治理台灣的人對話。對此，賴清德回應，台美間對話向來暢通，若有機會和川普會面，他希望說出台灣社會的心聲，包括台海和平穩定是世界安全繁榮必要因素，只有實力會帶來和平，軍事採購也是維護台海和平的手段，將會持續進行。

總統賴清德。(圖:總統府直播)

賴清德今日偕同副總統蕭美琴及總統府秘書長潘孟安等人，出席就職 2 周年記者會，以「總統直選 30 年 勇敢追求未來」為主題發表談話。

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賴清德被當問及，若有機會能與川普會面，要談那些主題? 賴清德表示，其實台灣和美國的通話管道向來暢通，但若有機會與川普對談，他覺得自己有責任說出台灣社會的心聲，自己將強調幾點：首先台海的穩定是世界安全繁榮的必要因素，他和政府不卑不亢維持現狀，台灣也是台海和平穩定的守護者；第 2， 中國才是台海穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也已到西太平洋，引起印太區域的威脅升高。

第 3，台灣有感於威脅嚴重，所以持續增加國防預算。賴清德強調，我們相信只有實力會帶來和平，軍事採購是維護台灣安全也是維持台海和平手段也會持續進行；第 4，中國民國台灣是穩定的主權國家，沒有國家能夠併吞台灣，台灣人民追求民主自由，也不應該被對岸視為挑釁。