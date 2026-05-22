鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-05-22 10:22

繼 iPhone17 全系降價之後，華為、小米 (01810-HK) 、榮耀、vivo、OPPO 等多個中國國產品牌同步降價。5 月 21 日，「國產手機突然降價 2,000 元（人民幣，新台幣 9,272 元）」等話題 21 日（周四）衝上多個平台熱搜，引發大陸網友熱議。

據京東平台消息，5 月 21 日 0 時開始，多家中國國產手機品牌宣布調價，華為手機可用 2,000 元大額券、小米 17Max 以舊換新至高補貼 1,200 元、REDMI K90 Pro Max 直降 520 元、榮耀最高降 1,300 元、OPPO Find X9 Pro 降價 800 元起。

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從價格趨勢圖發現，5 月 20 日後，多款安卓旗艦機型陸續出現明顯降價。其中 REDMI K90 Pro Max 12GB+256GB 從發售價格 3,999 降至 3,198 元，累計下降 801 元，降幅約 20.03%；Xiaomi 17 12GB+256GB 版本從發售價 4,499 元降至 3,621 元，累計降價 878 元，降幅約 19.52%。

5 月 15 日 iPhone 17 Pro 系列全線下調 1,000 元，創下該系列新機發布以來首次官方降價紀錄。在部分電商平台加上以舊換新後，雙重補貼高達 2,000 元，到手價 6,999 元，首次打入 6,000 元檔位；iPhone 17 同迎降價，多重補貼後到手價低至 4,499 元。

據《經濟參考報》22 日報導，有大陸網友表示：「好多人多說月底還會降一次，雖然有保價，但就罵保價不保券了，還是算了，等了那麼久也不差這兩天了，讓子彈再飛一會兒。」

也有人表示，這是補貼後降價，實際拿到還是有條件，「這裡說的 2,000 元，其實是包含以舊換新、平台補貼等等」。

就在今年 3 月，中國國產手機剛經歷過一輪全面漲價，元器件成本暴漲是主因。兩個月後降價，這豈不是自相矛盾嗎？

產業經濟觀察家梁振鵬點出兩個關鍵原因：一是庫存壓力巨大，二是要衝刺半年業績。

「手機漲價抑制了消費意願，庫存積壓非常嚴重。下半年蘋果 iPhone 18、華為新機、小米新機都要上，現在必須通過降價清理庫存，為新品騰出市場空間。同時，第一季銷量不理想，大家都想在 6 月 30 日半年報截止前，犧牲一點短期利潤，換取更大的市場份額。」梁振鵬說。

網路觀察家丁道師提到一個商業邏輯：高階機利潤率夠高，降價後如果能換來訂單量大幅增長，整體利潤反而可能被抵消，這筆賬不虧。