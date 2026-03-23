研調：中國智慧手機農曆年促銷但2月銷量年減2% 記憶體成本上升影響OEM表現

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-03-23 18:00

研調機構 Counterpoint Research《中國每週智慧型手機銷售追蹤報告》，2026 年前九周中國智慧型手機銷量年減 4%。儘管中國政府於年初推出補貼政策，但從前兩個月的市場表現來看，其帶動效果相對有限，整體需求仍呈現偏弱。

研調：中國智慧型手機銷量於農曆新年促銷期間年減2% 記憶體成本上升影響OEM表現。(圖：shutterstock)

Counterpoint Research 指出，2 月中國品牌於農曆新年期間推出促銷活動，使銷量較 1 月有所回升，但在記憶體價格上升影響下，折扣幅度受到限制，導致節慶期間及其前 3 週整體銷量仍年減 2%。

‌



記憶體成本上升持續影響產業鏈。OPPO 與 vivo 已宣布自 3 月起調整部分既有機型價格，此舉亦被視為觀察市場價格敏感度的一種方式，有助於品牌在新機上市前評估定價策略，並作為後續產品規劃的參考。若市場反應不如預期，相關策略仍可能進一步調整。

蘋果今年前九週在中國的銷量年增 23%，主要受惠於電商促銷以及部分機型符合政府補貼條件。由於其在供應鏈管理上的能力，市場普遍認為其在面對記憶體成本上升時具備一定的調整空間。

相較之下，部分 Android 品牌已釋出價格調整訊號，而蘋果目前尚未有明確跟進動作。華為方面，由於採用較多本地供應來源，在記憶體價格上升的情況下，可能在成本控制上具備一定優勢，並有機會於特定價位帶提升市佔。