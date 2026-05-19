鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-19 17:01

研調機構 Counterpoint Research 指出，2026 年五一假期前後兩週（包含第 18 週與第 19 週）中國智慧型手機銷量年減 16%。主要原因在於記憶體價格持續上漲，推升智慧型手機售價，進一步壓抑消費者換機需求。此外，今年五一檔期的促銷力度也較往年保守，OEM 廠商更加專注於獲利能力，而非單純追求出貨規模。

Huawei 持續領先中國智慧型手機市場。其中，Enjoy 90 Pro Max 憑藉長續航與高性價比定位，帶動銷售表現明顯成長。配合穩定的價格策略，自 4 月以來，Huawei 每週市佔率皆維持在 25% 以上。此外，Pura 90 Pro 系列以及於 4 月底正式開賣的摺疊機 Pura X Max 銷售表現穩健，也進一步鞏固 Huawei 在五一期間的市場領先地位。

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在其他品牌因成本壓力陸續調漲售價之際，Huawei 仍持續針對 Nova 15 與 Mate 80 系列等舊款機型推出促銷方案，顯示其在本土供應鏈上的優勢，並有助於進一步擴大市占。

Apple 則進入典型的季節性調整階段，主要原因在於中國品牌於 4 月密集推出新機，使市場競爭進一步升溫。另一方面，iPhone 17 系列在歷經近六個月的強勁需求後，也逐步回歸較正常的銷售節奏。不過，Apple 第一季在中國市場仍維持穩健表現。由於中國品牌受記憶體成本壓力影響而調漲售價，使 iPhone 相較之下更具價格競爭力，加上補貼政策也有助於基礎機型銷售。

其他中國品牌則於 4 月底推出新機並同步展開促銷活動，帶動五一期間的銷售動能。不過，在零組件成本持續攀升的情況下，中國 Android OEM 已將舊款機型平均售價調漲 13%，預期短期內仍將對市場需求帶來壓力。隨著 618 購物節促銷檔期展開，市場有望於 6 月初出現溫和回升。