鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-22 07:00

《MarketWatch》報導，川普政府據報已與九間公司達成協議，其中包括取得少數股權，激勵量子運算相關企業股價周四 (21 日) 全面飆升。

量子運算股狂飆，傳川普政府將入股(圖：Shutterstock)

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IBM 似乎是這筆交易中最大贏家。根據公司新聞稿，IBM 將獲得 10 億美元資金，用於加速量子運算專用晶片的開發。IBM 股價周四大漲 12.4%。

IBM 周四宣布，將把這筆資金投入成立純量子晶圓代工廠 Anderon。該公司將作為 IBM 旗下企業營運，並成為一座 300 毫米量子晶圓代工廠。

據悉，格羅方德與川普政府的協議包含 3.75 億美元資金，帶動該公司股價周四勁揚 14.9%。

根據《華爾街日報》報導，另外幾家有望獲得 1 億美元資金的公司包括 Infleqtion，其股價周四大漲 31.5%；Rigetti Computing(RGTI-US) 跳漲 30.1%；D-Wave Quantum 則暴漲 33.4%。

D-Wave 表示，這筆資金將協助公司擴大量子系統規模，並建設未來的研發設施。

新創公司 Diraq 則表示，將獲得 3,800 萬美元資金。

《華爾街日報》報導指出，川普政府將取得各家公司少數股權，但未透露持股比例細節。這些交易資金來自《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)。該法案由前總統拜登 (Joe Biden) 四年前簽署成法，並由美國商務部執行。

報導指出，川普政府也正在研擬一項與量子運算相關的行政命令。

量子新創公司 Atom Computing、PsiQuantum 與 Quantinuum，也將獲得聯邦政府資金支持。

Mahoney Asset Management 執行長 Ken Mahoney 表示，這些投資顯示白宮「非常重視量子技術」，儘管距離實際商業應用可能仍需要很長時間。

Mahoney 表示，川普政府「一直在告訴投資人資金該停泊在哪裡」——包括科技、AI 基礎設施，以及像英特爾這樣的企業，而下一個焦點就是量子運算。

他指出，白宮對 IBM 的投資，特別是建立量子晶圓代工廠的計畫，顯示政府正在「把討論與願景真正化為現實」。

Clark Street Associates 合夥人兼資深副總裁 VJ Sahi 表示，這些宣布代表美國政府迄今對商業量子領域最大規模的推動。「雖然政府稱已在量子運算領域投入數十億美元，但過去幾乎所有資金都流向大學與國家實驗室研究。」

Sahi 補充指出，對許多獲得投資的公司而言，1 億美元足以支撐「多套最先進量子系統、下一代晶片開發，以及更廣泛的商業化工作」。