鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，川普政府據報已與九間公司達成協議，其中包括取得少數股權，激勵量子運算相關企業股價周四 (21 日) 全面飆升。
包括 IBM(IBM-US)、D-Wave Quantum(QBTS-US)、PsiQuantum、Infleqtion(INFQ-US)、格羅方德 (GlobalFoundries)(GFS-US) 與 Diraq 在內的一系列公司，也宣布已與美國商務部簽署量子研究與專案合作意向書。
IBM 似乎是這筆交易中最大贏家。根據公司新聞稿，IBM 將獲得 10 億美元資金，用於加速量子運算專用晶片的開發。IBM 股價周四大漲 12.4%。
IBM 周四宣布，將把這筆資金投入成立純量子晶圓代工廠 Anderon。該公司將作為 IBM 旗下企業營運，並成為一座 300 毫米量子晶圓代工廠。
據悉，格羅方德與川普政府的協議包含 3.75 億美元資金，帶動該公司股價周四勁揚 14.9%。
根據《華爾街日報》報導，另外幾家有望獲得 1 億美元資金的公司包括 Infleqtion，其股價周四大漲 31.5%；Rigetti Computing(RGTI-US) 跳漲 30.1%；D-Wave Quantum 則暴漲 33.4%。
D-Wave 表示，這筆資金將協助公司擴大量子系統規模，並建設未來的研發設施。
新創公司 Diraq 則表示，將獲得 3,800 萬美元資金。
《華爾街日報》報導指出，川普政府將取得各家公司少數股權，但未透露持股比例細節。這些交易資金來自《晶片與科學法案》(CHIPS and Science Act)。該法案由前總統拜登 (Joe Biden) 四年前簽署成法，並由美國商務部執行。
這項量子布局，將成為美國政府透過持股協助企業在戰略性產業競爭的最新一步。此前，美國政府已投資稀土企業 MP Materials(MP-US)、USA Rare Earth(USAR-US)，以及晶片製造商英特爾 (Intel)(INTC-US)。
報導指出，川普政府也正在研擬一項與量子運算相關的行政命令。
量子新創公司 Atom Computing、PsiQuantum 與 Quantinuum，也將獲得聯邦政府資金支持。
Mahoney Asset Management 執行長 Ken Mahoney 表示，這些投資顯示白宮「非常重視量子技術」，儘管距離實際商業應用可能仍需要很長時間。
Mahoney 表示，川普政府「一直在告訴投資人資金該停泊在哪裡」——包括科技、AI 基礎設施，以及像英特爾這樣的企業，而下一個焦點就是量子運算。
他指出，白宮對 IBM 的投資，特別是建立量子晶圓代工廠的計畫，顯示政府正在「把討論與願景真正化為現實」。
Clark Street Associates 合夥人兼資深副總裁 VJ Sahi 表示，這些宣布代表美國政府迄今對商業量子領域最大規模的推動。「雖然政府稱已在量子運算領域投入數十億美元，但過去幾乎所有資金都流向大學與國家實驗室研究。」
Sahi 補充指出，對許多獲得投資的公司而言，1 億美元足以支撐「多套最先進量子系統、下一代晶片開發，以及更廣泛的商業化工作」。
他表示，總計 20 億美元的投資規模，對美國政府而言是一次「非常重大」的行動。
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