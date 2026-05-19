鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-19 15:06

TrendForce 最新調查，2026 年第一季 OLED 螢幕產業因面臨淡季，加上 2025 年第四季促銷旺季已提前釋放品牌動能，全球出貨量季減 11%。然而，從年增長角度觀察，第一季出貨量年增幅仍高達 78%，主因為 QD-OLED 面板供應資源日益充沛，助益新進品牌持續放量，有效填補市場空缺。

分析 2026 年第一季 OLED 螢幕市場市占排名，華碩 (2357-TW) 以 24% 的市占率蟬連榜首，憑藉全方位的 OLED 產品線布局鞏固其龍頭地位。在第一季新品攻勢中，華碩不僅推出具備 360Hz 極致刷新率的 34 吋電競神兵，更持續布局行動顯示領域，發表 16 吋可攜式 OLED 監視器，透過產品矩陣高度差異化築起品牌護城河。

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Samsung 以 16.4% 的市占位居第二。受惠集團內部豐富的 QD-OLED 面板資源，加上在高階顯示器市場的長期深耕，即便在淡季中，其獨家規格如 27 吋 QHD 180Hz 機種仍保有強勁成長動能，支撐穩健的出貨表現。

三、四名爭奪戰呈現膠著狀態，最終微星 (2377-TW) 以市占 12.2% 險勝 AOC/Philips 的 12.1% 奪下季軍。兩大品牌競爭步入深水區，然產品表現呈現明顯差異：MSI 受惠於 31.5 吋機種出貨穩定外，同步拓展商務與高階電競版圖。旗下 27 吋 UHD 商務機種與 34 吋 360Hz 超高刷新率電競新品於第一季上市，以全方位產品規格升級穩住第三名位置。

AOC/Philips 則透過深耕 27 吋 QHD 核心戰場，並憑藉具備價格競爭力的入門級機種強力衝刺，成功在第一季立足市場。目前其市占率與 MSI 僅存毫釐之差，呈現「坐四望三」之勢，成為市場排位賽中最具威脅的挑戰者。