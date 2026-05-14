鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-14 17:55

研調機構 Counterpoint Research 最新《全球 Edge AI 穿戴式裝置預測》報告，2026 年至 2032 年間，穿戴式裝置市場將創造累積 1 兆美元的營收機會，其中 Edge AI 將占整體市場價值的 75%，顯示產業正朝向即時、節能且兼顧隱私保護的裝置端智慧運算架構發展。智慧手錶與 TWS 真無線耳機將因持續健康監測與全天候互動需求提升，成為主要成長動能。

AI 穿戴式裝置愈來愈多在本地端執行推論運算，透過 CPU、NPU 與微控制器等嵌入式運算架構完成 AI 處理，模型則通常於雲端訓練後部署至裝置端。這種分散式 Edge-Cloud 架構，能將如持續健康監測、手勢辨識與情境感知等對延遲敏感的功能，移轉至裝置端進行處理。此模式不僅能降低延遲與頻寬需求，也可減少敏感生物辨識資料傳輸至雲端，進一步提升資料隱私保護。

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針對市場動態，Counterpoint Research 資深分析師 Tina Lu 表示：「裝置端 AI 其實早在十多年前就已應用於消費性穿戴式裝置。如今真正改變的是，愈來愈多新型態裝置切入全新消費族群，而 Edge AI 也開啟了許多在穿戴式裝置誕生初期難以預期的新應用場景。以出貨量來看，穿戴式裝置中的 Edge AI 滲透率，預計將從 2026 年的 30% 提升至 2032 年的近 80%。」