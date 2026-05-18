鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-05-18 15:35

研調機構 Counterpoint 最新發布的報告顯示，2026 年第一季美國智慧型手機整體市場銷量較去年同期下滑 5.7%，主要受到旗艦機型延後發表與低端市場疲軟衝擊。然而蘋果 (AAPL-US) 憑藉著 iPhone 17 系列的強勁表現，在美國當地的銷量逆勢成長 1.3%，成功超越整體市場的表現。

研調：美國首季手機市場年減5.7% 蘋果逆勢年增1.3%獨領風騷。(圖：shutterstock)

統計數據指出，第一季安卓陣營設備的銷量較去年同期大幅衰退 14.4%，而蘋果的市佔率則逆勢年增 4%。蘋果預計透過穩定的定價與提升基礎容量等策略，在 2027 年前實現更快的服務收入成長。

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市場分析團隊指出，蘋果第一季的成功主要得益於 iPhone 17 系列在去年第四季供應受限後的需求遞延，且基本款需求超出預期。此外，三星 (005930-KR) 將旗艦機款 Galaxy S26 系列的發布時間延後到今年 3 月中旬，導致第一季高端市場出現一個月的空白期，為蘋果創造了填補市場空缺的絕佳機會。

相較於高端市場的熱絡，美國低端手機市場則因宏觀經濟逆風而顯得極為疲軟。過去作為銷量重要指標的報稅季，今年因低收入家庭退稅額增幅不及高收入族群，加上汽油價格上漲抵消了退稅收益，導致 100 美元以下價位段的銷售量出現顯著下滑。

由於低端市場整體銷售下滑，預付費通路的行銷支出正高度集中在摩托羅拉與三星身上。包含 TCL 與 HMD 等低價位段廠商因難以匹敵大廠的行銷實力，部分選擇推遲產品更新或甚至退出市場。

這項洗牌效應讓摩托羅拉與三星在第一季的預付費通路市佔率大幅增加。在 Cricket 通路中，三星與摩托羅拉的市占率均年增 6%，而在 Metro 通路中，摩托羅拉更是大幅增長了 7%，三星 (005930-KR) 則成長 2%。