鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 15:30

在資本市場瘋狂追逐「人形機器人」概念的當下，素有宇樹科技最大對手之稱的杭州「六小龍」之一雲深處科技，近日遞交的科創板招股書卻揭露一個反直覺的現實，最熱門概念未必最先賺錢，真正扛住業績的卻是「機器狗」。

根據招股書披露的數據，雲深處 2025 年營收 3.37 億元 (人民幣，下同)，兩年成長近 7 倍，年複合成長率(CAGR) 高達 159.51%，更關鍵的是該公司首次實現獲利，歸母淨利潤達 2868.40 萬元，扣非淨利潤 1512.32 萬元，毛利率提升至 52.83%。

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然而，撐起這份亮眼成績單的並非風頭正盛的人形機器人，而是四足及輪足機器人 (機器狗)。

數據顯示，雲深處 DR 系列人形機器人在 2024 年僅賣出 3 台，2025 年僅售出 1 台，兩年合計 4 台，收入佔比僅 0.24%，仍處於小批量試點階段。

雲深處的機器狗早已大規模進入真實產業場景。2025 年，該公司具身智能機器人收入 3.22 億元，佔主營業務高達 95.69%，其中絕影 X 系列工業級四足機器人賣出 681 台，創造 1.96 億元收入，佔總營收 58.11%，單台售價約 28.75 萬元，毛利率達 54.35%。

這些高單價產品主要銷往國家電網、南方電網、應急消防及工業安防等領域。這類客群不缺預算但要求極高，它們不需要機器人「後空翻」表演，只關心能否在高溫、高濕、粉塵或高壓環境下穩定檢測線路缺陷、識別局部放電、替代人工進入險區搜救。

雲深處從 2019 年起便與電網體系共研場景，賣的看似是硬體，實則是「機器狗 + 行業演算法 + 調度平台」的整體工業解決方案，這解釋了為何 2025 年近 80% 收入來自行業應用，而非科研教育，因此建立了極強的客戶黏性。

雲深處的獲利模式正反映出機器人行業的關鍵轉折：從「一錘子買賣」轉向「長期運營生意」。

雖然目前配套服務收入絕對值尚小，但隨著數千台機器狗進入電力、消防體系，後續的維保合約、零件更換、運動演算法升級與巡檢系統迭代，將成為低硬體成本、高利潤率的滾雪球收入來源。

此外，供應鏈層面雖面臨挑戰，但雲深處透過聚焦「非人形」路線，避開了當前人形機器人專用執行器等核心零件產能不穩的風險，專注於四足結構天然適配危險環境的優勢。

根據全球成長顧問公司弗若斯特沙利文 (Frost & Sullivan) 數據，2025 年雲深處四足機器人行業應用收入已位居全球第一，四足機器人總收入全球第二。