鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-03-31 14:40

經濟部能源署今 (31) 日針對台南地區光電案場爭議嚴正表態，重申漁電共生必須以養殖為本。針對媒體報導部分案場因風災停擺或未落實養殖，能源署強調政府擁有嚴謹監督機制，若未經農業主管機關確認有實際養殖事實，經濟部絕對不會核發電業執照，業者也無法取得再生能源躉購費率。目前農業部已制定養殖事實查核指引供地方政府執行，一旦發現案場違規且限期未改善，將取消農業容許並廢止電業執照，終止躉售契約。

開鍘「假養殖真發電」！台南光電案場未落實漁電共生 將遭經濟、農業兩部「雙殺」。 （鉅亨網資料照）

這起爭議源於台南部分漁電共生案場在風災後復原緩慢，且被質疑存在假養殖真發電現象，引發社會對綠能監管與農業轉型平衡的疑慮。

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能源署詳細說明，漁電共生案場必須先取得綠能容許並有養殖事實，才具備申請電業執照的資格。針對特定個案若經查證無實際養殖行為，政府將採取零容忍態度，不予核發執照。