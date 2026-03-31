開鍘「假養殖真發電」！台南光電案場未落實漁電共生 將遭經濟、農業兩部「雙殺」
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部能源署今 (31) 日針對台南地區光電案場爭議嚴正表態，重申漁電共生必須以養殖為本。針對媒體報導部分案場因風災停擺或未落實養殖，能源署強調政府擁有嚴謹監督機制，若未經農業主管機關確認有實際養殖事實，經濟部絕對不會核發電業執照，業者也無法取得再生能源躉購費率。目前農業部已制定養殖事實查核指引供地方政府執行，一旦發現案場違規且限期未改善，將取消農業容許並廢止電業執照，終止躉售契約。
這起爭議源於台南部分漁電共生案場在風災後復原緩慢，且被質疑存在假養殖真發電現象，引發社會對綠能監管與農業轉型平衡的疑慮。
能源署詳細說明，漁電共生案場必須先取得綠能容許並有養殖事實，才具備申請電業執照的資格。針對特定個案若經查證無實際養殖行為，政府將採取零容忍態度，不予核發執照。
此外，現行管理機制已與農業部密切配合，由農業主管機關依據經營計畫書定期查核案場。若業者未達標，除要求限期改善外，最重可廢止其設備登記文件。能源署最後呼籲廠商應保持高度自律，政府也會持續滾動修正管理措施，在確保養殖為主、綠電加值的前提下，推動台灣再生能源穩健發展。
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