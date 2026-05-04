裕融第7度拿下公司治理評鑑前5%殊榮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-05-04 11:55

裕隆集團旗下裕融企業 (9941-TW) 於證交所公布的第 12 屆公司治理評鑑結果中，第 7 度拿下評鑑前 5% 的殊榮，展現長期投入永續經營的紮實成果。

裕融第7度拿下公司治理評鑑前5%的殊榮。(圖：裕融提供資料照)

裕融說明，聯合旗下子公司格上租車、新鑫公司和 LINE GO 共同推動低碳營運轉型有成，其中，新鑫已在全台建置超過 350 座太陽能電廠， 總建置容量達 107MW 規模，業務範圍完整覆蓋發電、儲能和綠電銷售。

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同時，裕融整合 LINE GO 超過 480 萬名的廣大會員基礎，積極發展 eMaaS(電動車即服務)，將傳統金融服務轉化為創新的低碳交通解決方案，致力降低移動價值鏈的碳排放。

而在社會責任的投入面向上，裕融善用集團在移動服務的深厚實力，整合資源推動多項社會共融專案，例如，支持「文化平權庄頭巡演」、提供偏鄉醫護接駁服務，榮獲首屆 ESG for Culture 影響力獎「資源協助獎」，並藉由「愛的里程數」與附駕接駁服務與青藝盟、賦格兒童音樂等團體合作，將藝術教育帶入偏遠校園、醫院、療養院所等地。

此外，2025 年花蓮光復災後重建期間，裕融除挹注善款與物資，更整合旗下格上租車資源，緊急調派拖吊車輛進入災區，提供充足代步車輛緩解災民行的不便，以全方位的移動後援力量，加速災區復原。

在公司治理層面，裕融在「市值 100 億元以上之非金融電子類」組別中表現優異，歸功於對強化董事會職能、提升資訊透明度的堅持。