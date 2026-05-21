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全聯林敏雄談零售同業併購 「沒感覺壓力」

鉅亨網記者王莞甯 台北

統一超 (2912-TW) 預計斥資 20.5 億元入股日本超市 LOPIA，已進入公平會審議階段，連鎖超市龍頭全聯董事長林敏雄今 (21) 日對此表示，「看報導才知，之前完全都不知道、沒有消息也沒傳言」，也直言「如果是來找全聯，的確也會有興趣」，但完全沒感覺到來自其他流通業的壓力。

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連鎖超市龍頭全聯董事長林敏雄。(鉅亨網記者王莞甯攝)

林敏雄表示，目前全聯集團沒有高檔超市，會有興趣看日本人的高端超市怎麼操作，但其實，全聯提供的產品也不至於與「高端」定位有太多差異性。


林敏雄進一步說明，全聯沒有做超商的想法、或是併購超商的意願，「不要每一個業態都要跟人競爭」，「什麼都去跟人家打不好，做本業就好」。

全聯總經理蔡篤昌也解釋，「全聯是聚焦自己」，過往曾嘗試便利店型，但空間產值比起傳統標準超市還是低，「定位不上不下就先不做」，全聯反而是希望店型越來越大，以 500-600 坪的空間採複合經營，「有機會開大就不會開小」。

蔡篤昌認為，過往自己發展各種業態很累，但現在有大全聯量販店來測試示範，有很多內容可逐漸導入到超市店鋪。

蔡篤昌提到，多年來全聯 1000 多家店幾乎都是自己開的，一步一腳印發展。


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