年燒10億美元維護！AT&T告加州 要求淘汰舊電話系統 寧砸190億美元升級

鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 07:31

美國電信商 AT&T (T-US) 周三 (20 日) 正式向加州官員提起訴訟，尋求法院裁定其無須繼續向新客戶提供傳統銅線電話服務，同時宣布未來將在加州投入 190 億美元擴建現代化通訊網路。此舉使 AT&T 與加州監管機構之間圍繞傳統通訊基礎設施存廢的爭議進一步升溫，也顯示該公司正加速推進網路升級與銅線退場計畫。

（圖：REUTERS/TPG）

AT&T 向法院提交的訴狀指出，加州現行規定要求該公司每年投入約 10 億美元維護已有百年歷史的銅線電話網路，但該系統目前僅服務 AT&T 加州業務範圍內約 3% 的家庭，用戶規模已大幅萎縮。

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AT&T 此次訴訟將加州公用事業委員會 (CPUC) 以及加州檢察總長列為被告。根據外媒報導，CPUC 目前尚未對此發表評論。

AT&T 表示，公司正加速推動網路現代化，計畫至 2030 年前在加州新增超過 400 萬戶家庭及企業光纖網路覆蓋範圍，並新增超過 1200 座行動通訊基地台，以提升都市、郊區與偏遠地區的無線通訊覆蓋率。公司指出，相較傳統銅線系統，以 IP 技術為基礎的新世代通訊網路不僅可靠性更高、效率更佳，也更符合未來需求。

AT&T 加州總裁 Susan Santana 表示：「在近期聯邦政府前瞻性的網路現代化政策支持下，我們得以推動史上最大規模的加州投資承諾 (190 億美元)，並加速從銅線網路轉型。」

根據公司規劃，AT&T 將自 2027 年 6 月 1 日起，開始在加州部分地區逐步停止銅線相關服務，包括傳統固定電話服務，並透過為期一年的階段性轉換程序，引導既有客戶改用光纖及無線替代方案。

除訴訟外，AT&T 同日也向美國聯邦通信委員會 (FCC) 提出申請，希望在部分已具備更快速、更穩定替代服務的加州地區，逐步終止傳統電話服務。同時，公司也向 FCC 提交請願書，要求認定加州現行規範與聯邦政策相衝突。

AT&T 主張，FCC 已允許逐步淘汰傳統電話服務，但加州規則實際上仍要求公司持續供電、維修及銷售相關服務，應由聯邦法規優先適用。

AT&T 指出，這項 190 億美元投資規模較 2021 年至 2025 年間在加州投入的 160 億美元增加約 30 億美元，也將使公司 2021 年至 2030 年間在加州累計網路投資總額達 350 億美元。

公司同時宣布，為支援基礎建設擴張與銅線系統退場，將在加州招聘數百名技術人員。此外，AT&T 承諾投入 120 萬美元支持縮小數位落差相關非營利機構，並計畫於 2026 年增設 6 座 Connected Learning Centers，以提升社區數位教育資源。

AT&T 進一步指出，淘汰銅線系統將帶來顯著能源效益。公司估計，到 2030 年每年可節省約 3 億千瓦小時電力消耗，相當於減少 1700 萬加侖汽油所產生的碳排放量。

此外，公司也提出治安與維護成本問題作為理由之一。AT&T 表示，今年以來加州已發生約 2000 起因銅線遭竊而導致的通訊中斷事故，除造成服務不穩定外，也讓公司面臨零件供應日益困難的問題。

AT&T 在訴狀中指出，聯邦政府以及絕大多數過去要求提供銅線服務的州政府，目前已逐步移除過時監管限制，使公司能關閉舊式網路並加大投資現代通訊技術。公司也重申維持 2026 年財測與多年營運目標不變。