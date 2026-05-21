習近平、普丁見面 川普回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-21 09:25

俄羅斯總統普丁 20 日（周三）與中國國家主席習近平舉行會談，美國總統川普對此表示 ：「我覺得很好，我和他們相處得都很好。」

美國總統川普。（圖：白宮臉書）

習近平 20 日在北京人民大會堂同普丁會談後共同會見記者，習近平表示，這是普丁第二十五次訪問中國，充分體現出中俄關係的高水準和特殊性。

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據《新華社》報導，習近平說，他同普丁舉行深入友好、富有成果的會談，就一系列重大問題進行了戰略溝通，共同簽署兩國進一步加強全面戰略協作、深化睦鄰友好合作的聯合聲明，見證達成多份重要雙邊合作文件。兩國還將發表關於倡導世界多極化和新型國際關係的聯合聲明。

習近平強調，今年是中俄戰略協作夥伴關係建立 30 周年。30 年來，中俄關係櫛風沐雨、與時俱進，關係定位不斷提升，達到新時代全面戰略協作夥伴關係歷史最高水準，樹立起新型大國關係的典範。