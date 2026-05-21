鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-21 09:24

南韓海關今 (21) 日公布最新外貿數據指出，該國出口動能持續強勁，帶動出口狂飆的主要動力來自半導體產業。

數據顯示，南韓 5 月前 20 天出口額達 527 億美元，年增 64.8%，進口額亦成長 29.3% 至 416 億美元，貿易順差達 110 億美元，反映外需韌性依然穩固。若按工作日差異調整後計算，出口年增率仍高達 52.6%，優於 4 月同期的 49.4%。

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在 5 月前 20 天，南韓晶片出口額達 219 億美元，年增 202%，占整體出口比重攀升至 41.7%，較去年同期大增 19 個百分點。

此外，受惠於 AI 熱潮，電腦相關產品出口更飆升 305.5%，凸顯全球對高端科技產品的強勁需求。

主要出口市場中，南韓 5 月前 20 天對中國出口增幅最大，達 96.5%，其次為美國的 79.3% 及越南的 70.2%，對歐盟出口亦增長 21.7%，但汽車出口則逆勢下滑 10.1% 至 27.6 億美元。

儘管出口表現亮眼，但油價上漲與潛在通膨壓力，可能為決策層帶來挑戰。

南韓央行 (BOK) 下周四 (28 日) 將召開貨幣政策會議，屆時公布的利率點陣圖將成為市場關注焦點，以判斷未來貨幣政策的走向。